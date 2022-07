Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Otamendi pode sair do Benfica no inverno O defesa tem contrato por mais uma época, mas o desejo de terminar a carreira no River Plate pode levá-lo a deixar a Luz mais cedo





• Foto: Luís Manuel Neves