Otamendi: «Polémica é uma mentira. Não tenho problemas com Jorge Jesus»

Nicolás Otamendi negou a existência de qualquer problema com Jorge Jesus , garantindo que não entrou em choque com o treinador."É uma polémica criada esta semana sem sentido. Às vezes quando não há resultados, os jornalistas ou quem seja começam a falar de mais. Continuamos a trabalhar da mesma forma para construir a vitória. A polémica é uma mentira. Não tenho problemas com o míster. Se tivesse um problema seria falado lá dentro, mas não há nada disso. Continuamos da mesma forma para melhorar jogo a jogo e ir atrás dos nossos objetivos. Trato sempre de dar o máximo e conseguir o objetivo que é ganhar troféus com esta camisola. Com trabalho. é pensar no próximo jogo", referiu o capitão das águias à BTV, abordando depois a goleada sobre o Sp. Braga (6-1)."Entramos fortes. Jogamos em casa. com os nossos adeptos, para o nosso jogo. Conseguimos hoje, não estávamos a conseguir abrir o marcador sempre. Custáva-nos, pelas situações de golo que tínhamos. Não conseguíamos converter. Hoje foi uma vitória importante para todos."