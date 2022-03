Otamendi pré-convocado para a seleção argentina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central do Benfica, Nicolás Otamendi, está pré-convocado para a seleção da Argentina tendo em vista os dois últimos jogos do apuramento para o Mundial, frente à Venezuela (dia 25, em casa) e Equador (a 30, fora).O selecionador Lionel Scaloni chamou para já 44 jogadores, entre os quais Lionel Messi que está de regresso, sendo que os argentinos já estão qualificados juntamente com o Brasil.