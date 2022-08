Otamendi reage à expulsão frente ao Casa Pia: «Tudo igual, sem comentários...»

+3 Boa vitória de toda a equipa em um campo difícil para jogar futebol.

Otamendi foi expulso, após ver dois cartões amarelos, na vitória do Benfica sobre o Casa Pia. O central dos encarnados já reagiu com uma mensagem nas redes sociais."+3 Boa vitória de toda a equipa num campo difícil para jogar futebol. Obrigado a todo o apoio encarnado. De resto tudo igual, sem comentários", escreveu o capitão das águias na sua conta de Twitter.Recorde-se que também Roger Schmidt se mostrou agastado com a decisão de Tiago Martins. "Acho que por vezes são muito rápidos com as decisões para cartões amarelos, na minha opinião. Vimos duas faltas do Nico Otamendi, foi quase nada", frisou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.