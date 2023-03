Otamendi revela 'ritual' que não pode faltar em dias de jogo: «Nem que sejam só 20 minutos...»

Otamendi deixou, em entrevista à UEFA citada esta sexta-feira pelo jornal do Benfica, muitos elogios a Roger Schmidt, e revelou alguns dos rituais que tem na véspera e em dias de jogo.Apesar de reconhecer que o seu estatuto de capitão é uma grande responsabilidade, o central argentino não se esquece do principal responsável pela equipa: o treinador. "Aqui, cabe-me ser comandado por Roger Schmidt, [um técnico] que eu ainda não conhecia. É um treinador com ideias muito claras, que dá muita confiança aos jogadores, que dá bons treinos e que tem a sua personalidade. Isso é importante para um grupo jovem porque, obviamente, é difícil dirigir um grupo assim. Está a fazê-lo da melhor forma na sua primeira época e isso é muito importante", referiu o jogador, de 35 anos.Questionado acerca dos seus rituais em véspera e dias de jogo, Otamendi revelou alguns hábitos curiosos. "No dia anterior ao jogo tento dormir bem, sem ir para a cama demasiado cedo, porque senão acordo muito cedo. Para mim, o mais importante é a sesta no dia do jogo. Ou seja, dormir a sesta nem que sejam só 20 minutos. Penso que é fundamental. Depois, acordar de manhã relaxado, saber que descansei bem. Almoço ao meio-dia, sesta. E estou pronto para o jogo. [Ao entrar em campo] Tento fazer quase sempre a mesma coisa. Faço o sinal da cruz e digo umas palavras que são só minhas. Mentalizo-me de que as coisas me vão sair bem, de que a equipa vai funcionar bem e vamos conseguir uma vitória", rematou.