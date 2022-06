Otamendi tem o River Plate no horizonte para acabar a carreira

Otamendi ainda tem mais um ano de contrato com o Benfica, mas já está a pensar no futuro, que vai passar pelo regresso à Argentina para representar o River Plate. O central, de 35 anos, nunca escondeu que gostaria de terminar a carreira nos milionários e esse cenário parece que se vai mesmo concretizar.





Titular na finalíssima com a Itália, que os argentinos venceram de forma incontestável (3-0), Otamendi mantém uma cotação alta no seu país e poderá baixar o ordenado para terminar a carreira no River. Resta saber se a saída da Luz será no próximo mercado de inverno, o que permitiria algum encaixe financeiro às águias, ou apenas no final da época.