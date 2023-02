Otamendi: «Temos de chegar ao final da temporada com garra»

Otamendi procurou desvalorizar a eliminação da Taça de Portugal, após a derrota do Benfica com o Sp. Braga, nos penáltis (5-4, após 1-1 nos 120 minutos), e garantiu que os jogadores já estão focados na Liga Bwin."Creio que a partir da expulsão começámos a jogar de outra maneira. Nós tínhamos a partida controlada e depois fizemos uma partida inteligente. Tentámos atacar com a bola para surpreender o Sp. Braga mas não conseguimos vencer", afirmou o central, à RTP, onde garantiu que este resultado não terá consequências na Liga Bwin: "É uma prova em que fomos eliminados e temos de focar-nos na próxima partida. Agora temos de pensar no que temos de fazer para chegar ao final da temporada com garra".