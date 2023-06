Otamendi treina no duro no ginásio da federação argentina

O central Otamendi está de férias na Argentina mas não descura a sua forma física, como fez questão de mostrar ontem nas redes sociais. O capitão do Benfica partilhou vários stories no Instagram em que surge a fazer alguns exercícios no ginásio da federação argentina.

Devidamente equipado com as cores dos campeões mundiais, e acompanhado por um elemento da AFA que monitorizava os exercícios, o defesa mostrou que está a trabalhar forte no sentido de se apresentar em boas condições físicas logo no arranque dos trabalhos, no próximo dia 5.

Aos 35 anos, Otamendi renovou por 2 épocas com os encarnados e pretende manter o nível exibicional de 2022/23.