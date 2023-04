Otamendi: «Três pontos importantes para conseguirmos chegar ao nosso objetivo»

Nicolás Otamendi foi este domingo o herói improvável no triunfo do Benfica (1-0) sobre o Estoril ao marcar o único golo do encontro, de cabeça, confirmando assim o regresso das águias às vitórias depois de quatro jogos consecutivos sem vencer.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o capitão dos encarnados assumiu estar "muito feliz" pelo triunfo mas também pelo golo, que permite à equipa somar "três pontos importantes" rumo ao título nacional. "Muito feliz por esta vitória e por ter conseguido ajudar a equipa! São três pontos importantes para conseguirmos chegar ao nosso objetivo", pode ler-se na mais recente publicação feita pelo internacional argentino, campeão do Mundo no Qatar'2022, na página oficial do Instagram.





A publicação do experiente defesa-central contou com comentários de companheiros, mas também de ex-colegas de equipa, como Enzo Fernández, que no último mercado de transferências rumou ao Chelsea depois de uma curta passagem pelas águias. "Animal", escreveu o espanhol Grimaldo. Já o médio do Chelsea comentou com dois 'emojis', um a fazer continência, imagem de marca de Otamendi, e um coração vermelho.