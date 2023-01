Otamendi: «Usa os maus momentos como forma de aprendizagem»

Um dia após ser homenageado no Estádio da Luz pela conquista do Mundial ao serviço da Argentina, Nicolás Otamendi andou a passear pelas ruas de Lisboa.

O defesa-central argentino do Benfica recorreu este sábado ao Instagram para partilhar algumas fotos e deixar ainda uma mensagem de motivação para os seus seguidores. "A vida é como uma câmara, foca-te no que é mais importante. Captura os bons momentos, usa os maus como uma forma de aprendizagem e, se as coisas não saírem como desejado, tenta novamente A conhecer Lisboa", pode ler-se na publicação, que recebeu um comentário de Grimaldo, tanto no Instagram como no Twitter: "Bem dito, pá", escreveu o espanhol.