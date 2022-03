Otamendi: «Vamos à procura de mais»

Inquéritos Qual o melhor adversário para o Benfica nos 'quartos'? Bayern Munique

Otamendi destacou o "grande jogo" que o Benfica realizou em Amesterdão, após a vitória sobre o Ajax que garantiu a passagem dos encarnados aos 'quartos' da Liga dos Campeões."Vamos à procura de mais. A champions é uma competição diferente. Com grandes jogos, frente a grandes equipas. Nós fizemos um grande jogo. Demos posse de bola, mas conseguimos defender bem, em conjunto, sabíamos que era importante tentar não deixar espaço ao Ajax, tem grandes jogadores. Depois, mais do que nunca, depois do golo, era defender resultado. Estou mais do que feliz, conseguimos o objetivo", começou por referir o central das águias à CNN."Acreditar que tudo é possível. Penso que agora não nos podemos conformar com o que fizemos agora, acreditar que podemos continuar a avançar na competição. Consciente que há grandes equipas, mas o importante é lutar até à final. É difícil escolher o adversário. Penso que é importante confiar em nós. Fizemos um grande jogo defensivamente. Esta competição é mesmo isso: O Ajax teve mais posse de bola, mas estivemos forte defensivamente. Fizemos golo de bola parada e é preciso continuar a acreditar agora", concluiu.

O defesa do Benfica falou da partida também à Eleven Sports.

"É uma alegria enorme porque a Champions é uma competição diferente, onde temos de estar atentos aos detalhes. Não fizemos o melhor jogo, mas a entrega a defender foi impressionante. Os jogadores deram a vida para defender o resultado e atacar e conseguir o golo. Mais que feliz."Neste tipo de competição, temos de defender bem. Quando defendemos bem, com os jogadores que temos no ataque vamos encontrar o espaço e o golo. E aconteceu assim numa bola parada. Com o resultado a favor, a entrega tem de ser em conjunto. Tínhamos de fazer as coberturas em todos os momentos. Não podíamos dar espaço aos Ajax. Estou muito feliz."Nós chegámos até aqui jogo a jogo, estamos na fase seguinte e vamos procurar continuar a avançar. Há grandes equipas, mas qualquer coisa pode acontecer", concluiu.