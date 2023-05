Otamendi viajou com o Benfica para o Algarve: capitão fez questão de estar perto do grupo

Otamendi viajou com a comitiva benfiquista para o Algarve. Mesmo estando de fora da partida com o Portimonense, o capitão fez questão de estar perto do grupo numa partida importante para as contas do título.O argentino seguiu ontem com a equipa para o Algarve e tem estado perto do grupo nas horas que antecedem a partida.Recorde-se que, perante a ausência de Otamendi, a dupla de centrais será composta por António Silva e Morato. Bah também viajou com a equipa, depois de ter falhado a convocatória com o Sp. Braga, mas não deverá ser titular.