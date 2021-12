Pacheco: «Grupo devia estar fartíssimo de Jesus até à ponta dos cabelos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Pacheco, antigo futebolista que representou o Benfica entre 1987 e 1993, considera que o motim que levou à saída de Jorge Jesus "revela que o grupo devia estar fartíssimo de Jorge Jesus até à ponta dos cabelos".

Em declarações à Rádio Renascença, o antigo extremo esquerdo acredita que o sucedido nas últimas horas no Seixal mostra "que o grupo é forte". "Os jogadores uniram-se em torno de um dos seus capitães", constata, considerando que a situação "demonstra aquilo que muita gente pensa de Jorge Jesus: que é uma pessoa que se sente muito acima de todos os outros". "Faz com que todos que trabalham à volta dele fiquem completamente desorientados", acrescenta.

Pacheco acredita que "qualquer um que venha, de preferência alguém que a maioria já conheça, como Veríssimo, do ponto de vista mental será melhor". E até está otimista para o clássico no Dragão: "Ao contrário do que se possa pensar, vem na melhor altura. Porque os jogadores querem dar uma demonstração de que se calhar grande parte dos problemas não passa por eles."