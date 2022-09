Pacto anti-Jesus no balneário do Benfica vale o 'tri', revela Luís Filipe Vieira

Em 2005, Luís Filipe Vieira terminou com um jejum de 11 anos do Benfica sem vencer a Liga. Em 2017, levou as águias à conquista de um inédito tetracampeonato. Mas entre os sete títulos de campeão que somou na presidência encarnada, não é nenhum desses que destaca: "O título que me deu mais gozo conquistar foi o tricampeonato em 2015/16, a época em que o Jorge Jesus saiu do Benfica para ir para o Sporting."Vieira revela, pela primeira vez de viva voz, vários pormenores sobre esse campeonato disputado até à última jornada, em que os encarnados fizeram o ‘tri’ com dois pontos à maior face ao rival: 88 contra 86. Desde o que ele e Luisão disseram a Jesus após a decisiva vitória por 1-0 do Benfica em Alvalade, sem esquecer o discurso galvanizador de Júlio César, antes dessa partida, quando a equipa ficou a saber que ele não jogava, sendo substituído na baliza pelo até então inexperiente Ederson. Leia o artigo na íntegra no Correio da Manhã