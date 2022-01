Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Pago tudo com o cartão do Benfica»: escutas apanham Luís Filipe Vieira a usar dinheiro do clube Nessa escuta (uma conversa com Braz Frade), o ex-líder dos encarnados riu-se de ter dito aos deputados que era “reformado”





• Foto: Pedro Simões