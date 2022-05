Pai de Enzo Fernández revela vontade do filho: «Ele quer ficar no River até ao fim da Libertadores»

Refira-se que o River qualificou-se para os oitavos-de-final da Libertadores. A final da prova joga-se apenas a 29 de outubro e a cumprir-se a vontade do pai de Enzo, o futebolista apenas se poderia transferir para a Europa no mercado de janeiro.

O Benfica continua apostado em contratar Enzo Fernández já no defeso de verão mas o pai do médio argentino garantiu esta sexta-feira que o jogador pretende permanecer no país-natal até ao final do ano civil, como Record havia adiantado "Pelo que conversámos, o Enzo quer ficar. Ele gostaria de terminar a Libertadores com o River, quer ganhá-la como adepto que é. Depois virá o resto", deu conta Raúl Fernández à CNN Radio/TNT Sports.O futebolista, de 21 anos, esteve em destaque pelo River na vitória ante o Colo Colo (4-0) e as declarações sucederam depois da mesma. O progenitor já antecipa saudades de Enzo."O desejo pessoal é e sempre será que ele fique no River, aproveite um pouco mais no clube e também a condição de filho. Ele tem 21 anos, mas mora sozinho há três e vêmo-lo pouco, às vezes uma ou duas vezes por mês. No dia em que ele for jogar na Europa vamos vê-lo uma vez por ano", atirou.