Pai de menino invasor identificado

Viralizou nas redes sociais o vídeo do jovem adepto dos encarnados que pediu a camisola a David Neres no final do encontro entre Marítimo e Benfica, ajoelhando-se mesmo perante o brasileiro, que rapidamente satisfez o desejo do menino. As reações foram distintas, conforme a cor dos adeptos, mas foram muitos a pedirem à direção das águias para convidar o jovem para assistir ao jogo com o V. Guimarães, no próximo sábado, no Estádio da Luz. Seja como for, o pai do adepto foi identificado pela PSP e, à luz dos regulamentos, incorre numa infração que pode dar direito a contraordenação.