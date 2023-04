Pai de Santiago Giménez assume: «É difícil dizer não a uma equipa que pague 30 milhões...»

Christian Giménez vai viajar para a Holanda para conhecer o projeto de futuro que o Feyenoord tem para o seu filho Santiago Giménez, mas há uma ideia já clara na cabeça do pai e empresário do jogador: o ideal para a evolução do dianteiro mexicano é permanecer no clube holandês pelo menos durante mais um ano."Olhando ao que o Santiago faz, é difícil dizer não a uma equipa que venha com 30 milhões de euros e diga que o quer. Além disso é o modelo de negócio do Feyenoord e das equipas holandesas, entendo que é assim; eu gostava que ele ficasse no Feyenoord, que fique uma ou duas temporadas mais, que se consolide como jogador de futebol", desejou Christian Giménez, em declarações à ESPN.Ainda assim, 'Chaco' assume ser natural os rumores e deixa claro que tenciona falar com o diretor desportivo do Feyenoord para conversar sobre o que aí vem. "Se há um miúdo de 22 anos, extracomunitário, que faz 20 golos em 40 jogos e que na sua primeira temporada marca na Liga Europa, é óbvio que se vai especular e falar. A nossa intenção é continuar a falar com o Dennis Te Kloese, que tenha a continuidade que deve ter e, se houver algo, falar sobre isso. A primeira coisa que tenho de fazer é sentar-me com o Dennis, saber os planos de futuro. Ele tem contrato. O que sei que não querem é que saia metade da equipa, algo que é uma tentação tendo em conta a temporada que estão a fazer. Hoje estamos tranquilos. Ele está feliz no Feyenoord e por agora não nada concreto. Se houver alguém interessado, vamos analisar. Mas estamos contentes no Feyenoord", acrescentou.Santi Giménez, refira-se, está na agenda do Benfica para a próxima temporada.