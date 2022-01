Pai de Svilar diz que o guarda-redes "não quer ficar no Benfica"

Mile Svilar já decidiu que não quer continuar no Benfica. A revelação foi feita esta quinta-feira por Ratko Svilar, pai do jovem guarda-redes que termina contrato com as águias no final da presente temporada.Em declarações ao 'Sporza', o Ratko Svilar assumiu que o filho "adora a vida em Portugal e pensa que o Benfica é um clube maravilhoso", mas que é tempo de mudar de ares e procurar um novo rumo para a sua carreira."Mile adora a vida em Portugal e pensa que o Benfica é um clube maravilhoso, mas ele pensa que é momento de procurar por uma oportunidade noutro lugar. Ele não quer ficar no Benfica. O seu futuro desportivo é muito incerto aqui - não vão haver oportunidades suficientes para ele", disse.Ratko Svilar revela que existem sondagens de clubes holandeses e belgas por Mile Svilar. "Se recebemos propostas? Nada de concreto para já, mas clubes da Bélgica e Holanda já fizeram sondagens. Estamos a olhar calmamente para todas as opções e esperar para dar o próximo passo certo para o Mile", concluiu.