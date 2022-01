Pai de Svilar explica situação do filho: «Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem»

Mile Svilar está a seis meses de finalizar o contrato com o Benfica que assinou em 2017. O guarda-redes contratado ao Anderlecht está a equacionar se continua ou não na Luz, tal como Record noticiou , e o pai do guardião internacional pela Sérvia explicou o estado de espírito do filho."Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem. Ele fica livre para assinar por qualquer clube em julho e eu sei que há alguns clubes interessados, há também a renovação com o Benfica. Mas ainda não sei o que ele e o agente vão decidir", começou Ratko Svilar por vincar em declarações à Rádio Renascença.Sobre a luta pela baliza com Vlachodimos e Helton Leite, o também antigo guarda-redes de futebol recordou que "há outros clubes interessados" e que o filho "é adulto e sabe decidir por ele próprio"."Há uma baliza e três guarda-redes. Um joga, outro fica no banco e um tem de ficar na tribuna. Sei que ele é talentoso e que é bom, mas tem sido ele a ficar de fora. Se ele escolher ficar, eu tenho de aceitar. Não é bom para ele, mas tem de treinar. O futebol é assim", reiterou Ratko Svilar.