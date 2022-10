Pai de Witsel faz revelação sobre Rui Costa: «Convidou-me para jogar na equipa dele»

Thierry Witsel tem acompanhado o filho, Axel, agora jogador do Atlético Madrid, por todo o Mundo. O pai do internacional belga tem travado conhecimento com vários homens do futebol e revelou que, quando o Axel Witsel alinhava no Benfica (épocas 2011/12 e 2012/13), recebeu o convite de Rui Costa para jogar pelo Damaiense."Procurei estar com o Axel [Witsel] em todos os países onde ele jogou futebol. Fiquei sempre mais impressionado com os treinadores que ensinaram algo ao meu filho do que com os melhores jogadores de futebol. Tenho fotos com o André Villas-Boas, Luciano Spalletti, Fabio Cannavaro... Este último foi treinador dele na China. Quando soube que eu jogava futsal, o Cannavaro convidou-me imediatamente para dar uns toques. O português Rui Costa – então diretor desportivo e agora presidente do Benfica – até me convidou para integrar a sua equipa de futsal. Infelizmente isso nunca aconteceu. Fiquei com mais ciúmes quando o Axel jogou futebol na praia com o Zinedine Zidane durante as férias no Dubai. Aquele era o meu ídolo. E percebi: o Axel também é uma estrela", explicou em entrevista ao 'Het Nieuwsblad'.Para Thierry Witsel, de 54 anos, a vantagem do filho é "adaptar-se facilmente aos vários cenários"."Ele é o Colombo do futebol. Tem um trajeto atípico em clubes de topo. O que me deixa orgulhoso é que o Axel sempre teve a coragem de encarar uma aventura. Jogou na Rússia ou na China. Não eram escolhas tão óbvias assim. No entanto, em cada país houve um enriquecimento e ele integrava-se bem em todos os lugares. Em Lisboa falou português rapidamente, entende russo, tentou aprender chinês, sabe alemão e já fala espanhol", explicou o pai orgulhoso que deixou vários elogios a Diego Simeone: "Ele combina completamente com o Axel", vincou.