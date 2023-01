Palacios elogia qualidades do amigo Enzo

Exequiel Palacios, médio do Bayer Leverkusen, elogiou Enzo Fernández, além de Alexis Mac Allister, seus companheiros na seleção da Argentina que se sagrou campeã do Mundo no Qatar. Em entrevista ao diário ‘La Nacion’, o jogador, de 24 anos, destacou a "qualidade no meio-campo" e referiu-se ao benfiquista. "Fico muito feliz pelo Enzo e pelo Mac Allister, os quais conheço desde miúdos. Além de serem grandes jogadores, são boas pessoas, sempre partilhámos muitas coisas e merecem tudo pois fizeram um excelente Mundial".Palacios foi questionado se temeu não ser chamado por Lionel Scaloni devido às lesões. "Estava ciente que tendo um problema físico partia sempre atrás porque há grandes jogadores na seleção e ninguém tem lugar garantido, mas estava tranquilo e mentalizado que teria de fazer as coisas bem e esforçar-me no meu clube", afirma Palacios.