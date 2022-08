Palhinha e as provas no Seixal: «Dei a vida naquele treino e até achei que ia ficar no Benfica»

João Palhinha jogou no Sacavenense até se mudar em 2012/13 para o Sporting, numa altura em que alinhava na equipa sub-19. O agora médio do Fulham recordou a ocasião em que foi convidado para mostrar valências no Benfica, mas acabou por não obter resposta para a possível continuidade efetiva por parte das águias.

"Eu estava no Sacavenense. Estava a fazer uma época incrível. Tinha 14 golos a jogar como médio-defensivo. Certo dia contactaram o meu pai e eu fui fazer um treino ao Seixal, na altura com o Bruno Lage. Estava lá o Bernardo, o Guedes… na altura já eram nomes falados. Quando cheguei, aquilo tudo mexeu comigo. Dei a vida naquele treino e até achei que ia ficar. Tinha muita expectativa e isso mexeu comigo. A verdade é que nunca mais me disseram nada e a expectativa foi morrendo", vincou em declarações ao Canal 11.

Palmas que recebeu no particular com o Benfica

"Um dia antes do jogo disse ao Marco Silva: ‘Míster, amanhã é que vamos levar com eles. Vamos ser assobiados’. O que é certo é que, antes do jogo, entrei no relvado para o aquecimento e começo a ouvir os adeptos a baterem palmas. Fiquei na dúvida se era para mim e até fui ver se estava ali algum jogador do Benfica. Isso mexeu comigo e depois também retribuí esse carinho. Isto devia ser o normal. Depois quando fui substituído é que foi pior [risos]”.

Diferenças na equipa do Benfica

“É uma equipa mais intensa. Está mais forte do que estava no ano passado. Reforçou-se bem. Vai ser um campeonato competitivo. Esse jogo serviu para nós tentarmos melhorar. Desde o jogo com o Benfica crescemos muito, principalmente nos aspetos posicionais. O resultado não foi bom, mas trouxe-nos coisas boas.”