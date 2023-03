Palmeiras não está interessado em Gilberto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa brasileira noticiou nas últimas horas que o Palmeiras estaria a preparar uma proposta por Gilberto, masapurou que não há interesse do clube orientado por Abel Ferreira em contratar o lateral do Benfica.A posição de defesa direito conta com Marcos Rocha, Mayke e Garcia esabe o técnico português não tem qualquer intenção de contratar outro jogador para o lugar, seja Gilberto ou outro qualquer.Gilberto, de 30 anos, assinou pelo Benfica em 2020 e tem contrato até 2025.