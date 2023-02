Panteras domadas na Luz desde 1999

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem quatro derrotas como visitado diante do Boavista, para o campeonato. Sofreu as últimas duas nas temporadas 1997/98 (1-2) e 1998/99 (0-3).Depois desses desaires, desde 1999, que as águias somam 17 jogos sem perder na receção às panteras: 12 vitórias e 5 empates. Mais: os lisboetas somam 5 triunfos consecutivos.