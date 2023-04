Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Para melhorar é preciso jogar muito, mas muito melhor»: saiba o que disse Schmidt aos jogadores do Benfica no treino em Itália Com a ajuda de Jeremy Freeman, reputado especialista inglês em leitura labial, Record revela a palestra do técnico ao plantel em Milão