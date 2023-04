«Para quem está no Benfica há cinco anos, Vlachodimos teria de dar mais»

"Vlachodimos não esteve nos melhores dias frente ao FC Porto". Quem o diz é Artur Moraes que, à Sport TV+, sublinhou a evolução do guarda-redes do Benfica mas, ainda assim, sente que "falta presença"."Para quem está há cinco anos num clube como o Benfica, tem de ser uma referência. Teria de dar mais suporte à equipa pelo momento num jogo difícil, frente ao FC Porto. Ele evoluiu alguns pontos no tempo do Benfica, mas para quem está há cinco anos, ele teria de dar mais. Tem de ser mais presença, falta presença", afirmou.E prosseguiu: "Às vezes, olho para Vlachodimos e vejo que falta presença. O António Silva, que é um miúdo, e o Otamendi têm de olhar para trás e perceber que têm ali um guarda-redes que dê segurança, que no momento que precisarem ele tem o controlo. Na minha opinião - e eu estou à vontade para dizer, até porque sempre o apoiei - Vlachodimos não teve o seu melhor jogo [na sexta-feira].