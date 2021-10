«Glorioso está mais que vivo. Parabéns padrinho»: David Luiz felicita Rui Costa pela eleição

David Luiz partilhou o balneário do Benfica com Rui Costa em 2007 e 2008 e o central brasileiro recorreu às redes sociais para felicitar o novo presidente das águias, eleito no sábado, com 84,5 por cento dos votos.





"O nosso glorioso está mais que vivo! Parabéns Padrinho", escreveu, num storie do Instagram, o internacional brasileiro. Recorde-se que no último verão David Luiz chegou a ser colocado na rota de um regresso ao Benfica, após ter rescindido com o Arsenal, mas o jogador de 34 anos acabou por voltar ao Brasil e representa o Flamengo.