Parceria melhora análise de vídeo

O Benfica é dos primeiros clubes no Mundo a beneficiar da mais recente funcionalidade do ‘Play Tracking Correction Manager’, o plano mais elevado da Metrica Sports, empresa líder em software alimentado por IA para análise tática desportiva.

Com esta funcionalidade, os encarnados poderão gerar um rastreio de dados corrigidos de qualquer jogo, tanto dos seus como dos desafios dos adversários, potenciando o seu departamento de análise de dados já estabelecido. Os analistas de vídeo podem importar os seus modelos e personalizar o software para detetar e classificar automaticamente os momentos críticos do jogo, conforme as suas necessidades. “Todos os clubes lutam por obter dados mais completos das suas equipas e dos adversários. Juntos, queremos desenvolver análises mais precisas, usando a fonte de informação primária comum a todos os desportos coletivos: o vídeo”, referiu João Copeto, CIO do Benfica.