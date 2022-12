Particular entre Benfica e Sevilha disputa-se a 11 de dezembro às 17 horas

Benfica e Sevilha vão defrontar-se num jogo de caráter particular, no dia 11 de dezembro, no Estádio Algarve, a partir das 17 horas, anunciou a empresa Singular Sport, promotora do evento.Os bilhetes já se encontram à venda, na internet, com os preços a variarem entre os 10 euros (bancada nascente) e os 15 euros (bancada poente).