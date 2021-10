Passagem de Rui Costa por Montemor-o-Velho teve banda e emoção pelo ídolo de infância

O atraso de aproximadamente uma hora com que Rui Costa chegou à Casa do Benfica de Montemor-o-Velho não fez desmobilizar ninguém. Cerca de uma centena de adeptos mantinha a conversa em dia, enquanto iam refrescando as gargantas, à espera do candidato à presidência do Benfica. Equipados a rigor, com camisolas e cachecóis mais ou menos atuais, bandeiras a esvoaçar, o antigo jogador foi ainda recebido com um forte aplauso, mas não só. À espera, tinha elementos da banda filarmónica Marialva de Cantanhede que nos seus instrumentos de sopro fizeram soar o hino do Benfica. Rui Costa juntou-se, batia palmas, enquanto tinha dezenas de telemóveis apontados a si, em busca da melhor fotografia.





Seguiram-se os primeiros cumprimentos, até à entrada na Casa do Benfica da localidade, à qual conheceu os cantos. O discurso veio depois. Pedro Oliveira, presidente da Casa do Benfica de Montemor-o-Novo, tentou esboçar as primeiras palavras, mas a emoção impediu que tal acontecesse. "Fico sem palavras de ter aqui o meu ídolo de infância", não conseguindo dizer muito mais do que isto. Sem problema, Rui Costa pegou no microfone e assumiu o dicurso, começando por justificar o que tinha acabado de acontecer."Isto de andarmos pelas casas faz-nos isso, tira-nos as palavras. Respiramos Benfica desde sempre, mas conviver com os benfiquistas enche-me de orgulho. Dá-me mais responsabildiades, mas da boa. De servir o melhor e maior clube do país e com os melhores adeptos do Mundo. Obrigado por toda a paixão. Isto é a essência do Benfica. Tenho tido este privilégio, estou orgulhoso e tudo farei para que este clube seja cada vez maior", enfatizou, tendo recebido logo de seguida um tremendo aplauso.Depois de já ter discursado em Peniche, onde almoçou, Rui Costa repetiu praticamente todas as mesmas ideias. A criação do Centro de Alto Rendimento, obras na fachada do Estádio da Luz, criação da sala do adepto, onde estes poderão "esclarecer dúvidas ou colocar sugestões", a aposta nas modalidades, mas houve uma novidade: O apelo para que todos irão votar no dia nove de outubro."Daqui a uma semana temos as eleições e são os sócios que terão de decidir o que querem, que programa querem e faço o meu apelo, desde já, que nós mostremos a grandeza do clube indo a votos, cumprindo o dever de votar. Será uma demosntração da nossa grandeza. Eleições que serão democráticas, como prometi, com debates, com rigor com tudo aquilo que será o debate eleitoral, de forma a que o clube saia mais unido que nunca. O facto de ver tanto benfiquista à minha volta, obriga-me a pedir-vos que vão votar. Não importa em quem, importa é que se deixe o voto consciente do que se quer para o clube. De resto, como tenho dito, a minha primeira premissa, quando se está num lugar como este, é servir os sócios e adeptos. Disso nao vou abdicar", vincou, reforçando, pouco depois, a importância que dará aos sócios: "Sinto necessidade de estar cada vez mais perto dos adeptos. Nao faz sentido estar neste papel sem estar perto dos adeptos. Cabe-me a mim unir o clube, aproximar as pessoas, sentir o que as pessoas sentem e perceber o que as pessoas querem de melhor. É fundamental para mim estar perto dos adeptos e sócios. Tendo um clube desta grandeza. Todos queremos ganhar, não posso ter isso como ambição. Como digo aos atletas, ninguem é obrigado a ganhar nada, não somos obrigados a ganhar, mas somos obrigados a fazer de tudo para ganhar sempre. E se o fizermos ganharemos muitas vezes. Essa é a nossa obrigação. Diária. Fazendo de tudo para ganhar, ganharemos mais do que o que temos feito", atirou.