Passo na renovação e com razões para estar feliz: Rafa persegue recorde pessoal e 'farta-se' de ouvir elogios Avançado é peça fundamental para Roger Schmidt que tem enaltecido as qualidades do jogador ao longo da época