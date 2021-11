Paulo Bernado volta na equipa B do Benfica: médio vai recuperar ritmo

çPaulo Bernardo vai voltar à competição na equipa B. Depois de ter testado positivo à Covid-19 e cumprido o devido período de isolamento, o médio será hoje aposta de Nélson Veríssimo, no terreno do Estrela da Amadora.O jogador, que vinha a ganhar protagonismo na equipa principal – defrontou o Bayern Munique e o Sp. Braga – foi traído pelo novo coronavírus, que o levou a ficar fora das opções nos duelos com o P. Ferreira e Barcelona. Agora, regressa via formação secundária.O objetivo é que, depois de uma paragem de quase três semanas, o médio evolua do ponto de vista físico, antes de poder voltar às opções da equipa técnica de Jorge Jesus. Essa é também a prioridade do jovem, de 19 anos, apesar da forte concorrência que tem na equipa principal, cenário que o levará ser mais vezes utilizado na equipa B benfiquista.