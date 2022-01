Paulo Bernardo idolatrado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se o jogo de ontem tivesse terminado empatado sem golos, certamente que o aplauso da noite teria ido para Paulo Bernardo. Assim que o ‘speaker’ anunciou que o médio iria entrar em campo, o Estádio da Luz levantou-se para aplaudir em peso o jovem (19 anos) que foi promovido à equipa principal nesta época.

Já antes do encontro, quando foram anunciadas as equipas, Paulo Bernardo havia sido muito acarinhado pelos adeptos que foram apoiando a equipa ao longo dos 90 minutos. A exceção foram os minutos que antecederam o 2-0, o que até levou Luisão a pedir o apoio das bancadas, depois do tiro certeiro de Grimaldo.