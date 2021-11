Paulo Bernardo: «Míster depositou muita confiança em mim para meter-me num jogo de Champions»

Paulo Bernardo foi lançado por Jorge Jesus frente ao Bayern Munique e cumpriu a estreia absoluta pela equipa principal do Benfica. No final do encontro, o jovem médio formado no Seixal lamentou o resultado pesado mas disse estar feliz por ter sido aposta do treinador.





"Não era o que eu esperava. Gostava de me ter estreado pelo Benfica com uma vitória. Infelizmente não aconteceu. O míster depositou muita confiança em mim para meter-me num jogo destes de Liga dos Campeoes. Estou muito feliz por isso mas triste por não levar os três pontos daqui", afirmou Paulo Bernardo, aos microfones da Eleven.Para o médio, defrontar o Bayern "é uma grande experiencia". "O adversário é muito bom, é uma grande equipa. Já estamos focados no próximo jogo e em perceber o que não fizemos tão bem neste jogo", disse, sublinhando que o Benfica só depende de si para seguir em frente. "Só dependemos de nós. Estamos aqui para trabalhar. Claro que queremos ganhar em Camp Nou. Vamos fazer tudo para conseguir isso", concluiu Paulo Bernardo.