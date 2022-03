Paulo Bernardo: «Não podia estar mais orgulhoso nesta minha casa de toda a vida»

Paulo Bernardo estreou-se esta temporada pela equipa principal do Benfica e esta quinta-feira as águias renovaram o contrato o médio português, formado no Seixal, até junho de 2027. O futebolista, de apenas 20 anos, revelou estar feliz pela aposta que os encarnados demonstram nos seus créditos."Estou muito feliz. Quer dizer que o Benfica continua a apostar em mim, não só agora como para o futuro. Não podia estar mais orgulhoso do meu caminho aqui, nesta minha casa de toda a vida", vincou à margem da assinatura do novo vínculo.Paulo Bernardo não escondeu que Rui Costa, antigo médio e hoje presidente do clube, dá-lhe conselhos sobre o que fazer em campo. "O presidente Rui Costa foi um grande jogador, todos o sabem. Identifico-me com o estilo de jogo. Sei que somos jogadores diferentes, mas ele dá-me muitos conselhos e ajuda-me bastante neste processo", reiterou o camisola 55.Esta temporada, Paulo Bernardo conta 16 jogos oficiais pela primeira equipa das águias.