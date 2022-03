Paulo Fonseca: «Benfica faz pensar qualquer treinador mas quero continuar no estrangeiro»

Paulo Fonseca deixou claro que pretende continuar a sua carreira no estrangeiro. Questionado sobre um eventual convite do Benfica para assumir o cargo de treinador na próxima temporada, o técnico português admitiu que seria algo tentador mas que tem, por agora, outras ideias."O meu objetivo passa por continuar a carreira no estrangeiro, é a minha vontade. Honestamente, nao houve nenhum contacto da parte do Benfica. Obviamente, o Benfica é um clube enorme e perante as circunstâncias faz pensar qualquer treinador mas o meu objetivo passa por continuar no estrangeiro", referiu Paulo Fonseca, à margem do Fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), em Leiria, sendo depois questionado sobre um hipotético telefonema de Rui Costa: "Sinceramente, não penso nisso neste momento, pois a minha vida nas últimas semanas tem estado desligada do mundo do futebol. Quero organizar a minha vida e depois pensar no futuro.""Neste momento pode acontecer muita coisa, agora é um facto que quero iniciar a próxima época, só não sei onde. Gostava que fosse nos melhores campeonatos europeus mas não sei o que vai acontecer", acrescentou o treinador.Paulo Fonseca admitiu que tem recebido convites de equipas de ligas de teor mais 'secundário' mas que optou por dizer não: "Tenho tido oportunidade de ir para esses campeonatos. Tomei a decisão de não o fazer, quero esperar até ao final desta época para decidir. Encaro todos os cenários neste momento."