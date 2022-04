Paulo Madeira: «Vai ser muito difícil segurar Darwin»

Paulo Madeira não tem dúvidas: Darwin é um caso sério. O ex-capitão do Benfica refere que o avançado uruguaio tem sido um dos poucos 'raios de sol' numa época bastante cinzenta das águias."Sou suspeito, porque a primeira vez que o vi, achei logo que ia ser um caso sério. Para a posição em que joga, o que ele faz não é nada fácil. É um jogador vai ser muito difícil segurar neste verão. Este jogo com o Liverpool veio provar isso mais uma vez. Foi um autêntico guerreiro lá na frente e, com esta exibição, acredito que aumentou o seu preço em alguns milhões", atirou, à margem do jogo de sensibilização para o cancro da próstata.Em relação ao futuro, Madeira não se alongou muito, mas deu um voto de confiança a Rui Costa."Fala-se muito da mudança de treinador, mas eu não tenho nada a ver com isso. Sou apenas um mero benfiquista e amigo do presidente. Apenas comento o que vem nos jornais. O que eu quero ver é um Benfica vencedor, com títulos, e se conseguir juntar isso à aposta em jovens era fantástico. Temos uma formação fantástica e este ano já alguns mostraram que têm valor para estar no plantel principal", concluiu.