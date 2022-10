Paulo Sousa elogia Benfica: «Schmidt trouxe maturidade, futebol ousado e corajoso»

Desempregado desde que deixou o Flamengo, Paulo Sousa deu uma entrevista ao site italiano 'Tuttomercato' onde abordou o jogo de amanhã do Benfica com a Juventus, na Liga dos Campeões. O treinador elogiou o trabalho que Roger Schmidt tem vindo a desenvolver na Luz."Schmidt trouxe um jogo muito rápido, uma maturidade que lhe permite vencer. Maturidade, com um futebol ousado e corajoso, com e sem bola. Sem bola alternam um bloco médio-alto, são intensos sobre o portador da bola. Têm laterais rápidos, pressionam e avançam", analisou, elogiando a defesa dos encarnados. "É uma ideia defensiva interessante, constante, intensa e contínua".No ataque as coisas também funcionam bem. "Têm um conceito que segue as áreas dos campo onde eles acentuam a pressão para roubar a bola. Querem verticalizar rapidamente para o extremo e para o Rafa".Paulo Sousa elogia Rafa e Enzo Fernández. "São decisivos, mas no último jogo, com o FC Porto, não lhes permitiram isso. Foi por isso que Enzo saiu ao intervalo. Mas é um jogador decisivo, eu já o seguia: conhece os espaços e determina até os passes verticais", explicou, abordando, também, o crescimento de João Mário. "Está a crescer muito, está a tornar-se importante em assistências e golos."Paulo Sousa anteviu o jogo com a Juventus: "O Benfica tem uma maturidade de equipa que lhe permite ser intenso e contínuo, mesmo que sofra golos, como em Turim. Têm as suas convicções, são intensos e verticais, o Schmidt deu-lhes esta marca e identidade. A Juve luta contra este tipo de equipas, mas a maturidade dos seus jogadores, a cultura de vitória e a maturidade do Allegri também são importantes. O Allegri muda o sistema, a estratégia, mesmo durante o jogo, ele sabe usar os jogadores em várias posições. Tem maturidade e controlo emocional nos momentos difíceis".