Pedido de adepto a Roger Schmidt: «Faz do Benfica campeão»

A comitiva do Benfica já está na unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia, onde vai permanecer em estágio tendo em vista o jogo deste domingo, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. À chegada ao hotel, onde já se encontrava o presidente Rui Costa, os encarnados tinham à espera cerca de duas dezenas de adeptos. "Faz do Benfica campeão", afirmou um dos presentes à passagem do treinador, Roger Schmidt, que renovou na sexta-feira até 2026.Os jogadores foram aplaudidos enquanto se encaminhavam para o interior do hotel, com Chiquinho, Florentino e Bah a acederem aos pedidos para dar autógrafos e tirarem várias selfies, que fizeram as delícias dos adeptos que foram apoiar a equipa antes do jogo da 26.ª jornada da Liga Bwin, que marca o regresso da competição após a pausa para os compromissos das seleções.