Pedrinho: «Tenho uma enorme gratidão pelo Benfica»

Pedrinho, agora no Atlético Mineiro, assume que mesmo tendo sido "muito curta" a passagem pelo Benfica (2020/21), tem as melhores memórias dos tempos da Luz."Tive uma passagem muito curta pelo Benfica, mas tenho uma enorme gratidão pelas pessoas, pelo clube e pelos jogadores. Pude evoluir bastante como pessoa e como jogador. Só tenho lembranças boas do ano que vivi lá. Deixei grandes amigos e tenho sempre uma gratidão ao Benfica e à sua grandeza como clube. Continuo a acompanhar o percurso da equipa, algo que já fazia antes. Depois de ter passado por lá, acabo por acompanhar ainda mais", disse o avançado a, à margem de uma conversa sobra a guerra na Ucrânia: no dia em que se assinala um ano do início do combate, o jogador brasileiro, que à data estava no Shakhtar Donetsk, recordou aquele que considera o "pior momento da sua vida"