Pedro Álvaro despede-se do Benfica: «Aos 12 anos saí da terrinha em busca de um sonho...»

Pedro Álvaro despediu-se esta quarta-feira do Benfica, clube que representava desde 2012. O central português, de 23 anos, vai jogar em definitivo no Estoril."Aos 12 anos saí da terrinha em busca de um sonho e tive o privilégio de representar o clube do meu coração desde então. Acho que todos sabem que dizer adeus é sempre difícil principalmente ao fim de uma década de águia ao peito pois foram muitos os momentos vividos nesta casa dentro e fora de campo. Foi me dada uma excelente formação a nível profissional e também me foram transmitidos valores que fazem de mim a pessoa que sou hoje por isso quero agradecer ao Benfica por tudo e a todos aqueles que direta ou indiretamente estiveram comigo ao longo desta caminhada. O prazer foi todo meu", reiterou através da conta pessoal de Instagram.Pedro Álvaro foi opção regular em todos os escalões mas não chegou a fazer a estreia na equipa principal dos encarnados.