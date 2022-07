Pedro Álvaro no Estoril em definitivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central Pedro Álvaro, de 22 anos, vai rumar ao Estoril, em definitivo, reencontrando Nélson Veríssimo, com quem trabalhou na equipa B das águias. Benfica e Estoril ficam com 50 por cento do passe cada. Para o atleta, é a oportunidade de jogar na Liga Bwin. Em 2020/21, foi emprestado ao Belenenses SAD, mas não fez qualquer jogo.