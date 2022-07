Pedro Caixinha elogia Enzo Fernández: «É um craque sem dúvida»

Pedro Caixinha, treinador português que orienta os argentino do Talleres, deixou elogios a Enzo Fernández, um dos reforços do Benfica para esta época. O técnico luso destacou a qualidade que o médio tem a jogar com os dois pés."Uma caraterística que me chamou muito a atenção é a qualidade com que joga com os dois pés. Não se percebe se joga maioritiamente com o pé direito ou esquerdo. Nas bolas paradas podia bater com o pé esquerdo ou direito que era praticamente a mesma coisa. Só vi um jogador fazer isso que é um mexicano, o Cordoba, que agora está no Tigres. Com a idade que tem, penso que tem um potencial de crescimento tremendo", frisou à Antena 1, tendo ainda realçado a importância que o argentino, de 21 anos, tinha no jogo do River Plate."É um craque sem dúvida. Dando-lhe espaço interior é demolidor. Foi uma grande aposta. O Benfica pode facilmente, nos próximos dois ou três anos, dobrar o valor da sua contratação. Enzo tinha uma participação muito grande no jogo do River Plate, quer jogasse num 4x4x2 ou num 4x3x3. Jogava como interior direito e vinha fazer quase de segundo médio com o Enzo Perez. É um box-to-box, mas tem a capacidade de participar no jogo quer na criação, construção e na própria definição. É um jogador que define muito bem, tem muita chegada na área", concluiu.