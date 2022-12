Pedro Ferreira é adversário de Schjelderup na Dinamarca: «Benfica? Encaixaria perfeitamente»

Pedro Ferreira está na terceira época consecutiva na Dinamarca após se ter formado no Sporting e como sénior ter jogado no Mafra e Varzim. O futebolista português antecipou uma possível mudança de Andreas Schjelderup para o Benfica como algo benéfico para o jogador norueguês de apenas 18 anos."O Benfica gosta de jogar à bola e tem demonstrado bom futebol. O Nordsjaelland faz o mesmo. É uma equipa só de jovens, ninguém os apontava para estar em primeiro lugar e têm feito um trabalho fenomenal. Penso que se encaixaria perfeitamente no jogo [do Benfica]", vincou em declarações à Rádio Renascença o jogador do Aalborg.O médio, de 24 anos, adversário de Schjelderup na liga dinamarquesa, não garantiu, contudo, influência imediata na formação de Roger Schmidt."Está a demonstrá-lo, claramente vai continuar a crescer e até pode brilhar no campeonato português. Não digo que chegue ao Benfica e se afirme logo de momento, mas acredito que, indo agora em janeiro, por exemplo, na próxima época, mais integrado, iria destacar-se", frisou Pedro Ferreira.