Pedro Guerra diz que divulgação de emails pelo Porto Canal "é o maior ataque feito ao maior clube português"

Pedro Guerra vai ser ouvido, durante esta tarde de terça-feira, sobre a divulgação de emails do Benfica pelo Porto Canal, que o próprio classifica como "o maior ataque feito ao maior clube português".Ao Correio da Manhã , Pedro Guerra, comentador desportivo e antigo colaborador do Benfica, diz que acredita que "a justiça fará o seu caminho" depois de, há cerca de cinco anos, o Porto Canal ter divulgado comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros.Acrescenta ainda que "o que foi divulgado não corresponde à verdade". "Eu era apenas e só um simples colaborador do Benfica. Atribuíram-me uma importância que eu não tinha".