Pedro Guerra está de saída do Benfica.sabe que o comentador da BTV e o clube acertaram esta quinta-feira os termos da desvinculação do antigo diretor de conteúdos do canal das águias.Recorde-se que Pedro Guerra foi particularmente visado na Assembleia Geral do Benfica, na última madrugada, ouvindo-se vaias e assobios quando o seu nome era pronunciado. Na terça-feira, surgiu ao lado de Luís Filipe Vieira na CMTV, o que lhe valeu, na reunião magna, várias críticas pela ligação ao antigo presidente encarnado.De resto, o próprio Rui Costa, quando um sócio lançou à baila o nome de Pedro Guerra, garantiu que "quem não quer bem ao Benfica tem de sair ."