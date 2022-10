Pedro Guerra: «Para mim, missas eram programas e padres comentadores»

Pedro Guerra está a ser ouvido esta terça-feira em tribunal no âmbito do caso dos emails. Durante o julgamento, confrontado com vários emails trocados com Luís Filipe Vieira e o ex-árbitro Adão Mendes e que foram divulgados no Porto Canal, Pedro Guerra afirmou que "Francisco J. Marques fantasiou situações que nunca existiram. Uma farsa e mentira montada de um esquema de corrupção na arbitragem em que estaria envolvido".Pedro Guerra refere que a divulgação dos emails teve como objetivo ajudar o FC Porto a "justificar aos adeptos porque não ganhava". "O FC Porto tinha prejuízos, mas vendia muitos jogadores", diz acrescentando que contribuíam para ajudar "a condicionar a arbitragem no futuro, criando a ideia de um esquema de corrupção na arbitragem a envolver o Benfica".Sobre o email que recebeu com as expressões "missas" e "padres", Pedro Guerra disse que a mensagem de Adão Mendes foi uma novidade. "Ele nunca falou comigo ao telefone em missas e padres. Para mim, as missas eram programas e padres eram comentadores", referiu o comentador.