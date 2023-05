Pedro Henriques: «Anúncio de Grimaldo? Não influencia»

Campeão nacional ao serviço do Benfica em 1993/94, Pedro Henriques considera que Grimaldo deve defrontar o Sporting no domingo. "Faz todo o sentido que Grimaldo jogue em Alvalade", atira a Record, discordando do timing do anúncio da contratação pelo Leverkusen. "Embora seja um direito, é um disparate. Não sei se foi do Grimaldo ou do clube, mas não foi uma ideia feliz. Com dois jogos por disputar, podiam ter aguardado mais duas semanas. Podia ter comunicado ao Benfica que não renovaria."O agora comentador lembra o que se passou com ele. "Está no direito de se transferir. Aconteceu comigo: disse que não iria renovar por ter chegado a acordo com outro clube. Ainda tiveram mais respeito por mim."Pedro Henriques acredita que esta situação não vai beliscar a relação de Grimaldo com os outros jogadores do plantel. "Não vai influenciar o rendimento dele nem a relação com os companheiros de equipa. De certeza que alguns já sabiam", defende. Ainda assim, admite que este anúncio pode ser mal recebido por alguns adeptos. "Deviam olhar para ele pelo que já fez e ainda pode fazer e entender que se não jogar bem não será por isto", frisa.