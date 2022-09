Pedro Izbisciuc assina contrato de formação com o Benfica: «Quero um dia ser como Rúben Dias»

Pedro Izbisciuc rubricou esta terça-feira o contrato de formação com o Benfica aos 14 anos. O central português cumpre a sexta temporada seguida de águia ao peito e explicou o porquê de Otamendi se o jogador preferido na equipa principal."É um jogador com garra e não tem medo de sair com bola", explicou à BTV, apontando a um ex-central dos encarnados. "O meu ídolo é o Rúben Dias. Passou pela formação e quero um dia ser como ele", vincou.Izbisciuc soma dois jogos oficiais nos iniciados do Benfica em 2022/23.